Higit pa sa atensyon sa mga barong at iba pang damit na isusuot sa presidential inauguration sa June 30, binigyang-diin ng designer ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na si Avel Bacudio ang kahalagahan ng mga manghahabi at burdadero na nabuhay muli dahil sa panibagong interes sa kasuotang Pinoy.

Kilala bilang designer nina Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli, at iba pang bituin, ngayon si Bacudio na tagagawa ng mga barong ni Marcos, gayundin ng casual wear ng misis niyang si Liza Araneta-Marcos.

Naging tatak niya ang shirt-barong na inspirasyon ang ama ng bagong pangulo.

“Iyang polo jack, ngayon sobrang ang daming tumatawag sa ‘kin para magpagawa,” sabi ni Bacudio sa ABS-CBN News nitong Miyerkoles. “Pinag-aralan ko po ‘yan sa tatay niya, in-adjust ko lang nang kaunti na bagay kay BBM tapos naging trademark na rin niya ‘yung red, blue, at white colors. Importante rin na kumportable siya sa barong polo jack.”

Dose-dosenang barong ang tinapos ni Bacudio para sa inauguration bukas para sa gabinete ng bagong pamahalaan.

Hinanda na rin niya ang espesyal na barong para kay Marcos, na gawa sa jusi, saging at silk cocoon at mother of pearl. Puno rin ng simbolismo ang mga burda nito.

Aniya, “It’s about the Philippines, paano tayo magkakaisa, three stars and a sun, kung ano ang hinihiling ng pangulo na pagkakaisa sa Luzon, Visayas, Mindanao.

Paglilinaw ni Bacudio, ayaw niyang matawag na official presidential designer dahil marami ring gustong bihisan ang presidente at kaniyang pamilya. “Hindi naman ako ang Diyos, marami pa talagang magagaling.”

Ang higit na mahalaga sa kaniya, dahil sa panibagong interes sa kasuotang Pinoy, nagkaroon muli ng hanapbuhay ang mga manghahabi at burdadero sa Lumban, Laguna, gayundin sa Mindanao at Ilocos.

“Nakakatuwa kasi lahat ng artists natin nabuhay uli, nakaabang. Nabibigyan muli ng pagkakataon mga local weavers after more than two years. Kasi the skill is dying already. Nawawala na kasi mga burdadero natin, kailangan natin silang alagaan,” aniya.

Hangad din ni Bacudio na lumawig pa ang paggawa mga barong at kasuotang Pinoy sa panahong ito. “Bigyan din natin sila ng kabuhayan, ibigay din natin ‘yung bagong clothing technology tulad niyang sinamay. Lagi na lang bang nakabalot ‘yan sa bouquet? Bakit ‘di natin i-upgrade?”

Kabilang pa inspirasyon ng mga inaugural barong ni Bacudio ang mga simbahan, solihiya, banig, at mga dahon ng Pilipinas.