The Male Ensemble Philippines, nagpakitang gilas sa Russia

MOSCOW - Ibinida ng The Male Ensemble Philippines ang kanilang natatanging talento sa kanilang Russian concert tour. Nagpakitang gilas at hinangaan ng mga estudyante ang performance ng male group sa harap ng The Pushkin State Russian Language Institute sa Moscow nitong June 27.

Mapapanood ngayong June 28, mamayang 7pm, Moscow time ang kanilang performance sa Universe of Sound International Music Festival at sa Petersburg Kontsert Ekaterininskoye Sobranie sa darating na July 1 sa Saint Petersburg.

