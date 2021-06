'Itinuring akong pamilya': Drayber ni PNoy, ibinahagi ang kabaitan ng pangulo

Former president Noynoy Aquino speaks before family, friends and supporters who commemorated the 35th death anniversary of Benigno "Ninoy" Aquino Jr. at the Manila Memorial Park in Paranaque City on Tuesday, August 21, 2018. George Calvelo, ABS CBN News

MAYNILA - Pamilya kung ituring siya ni dating pangulong Benigno Aquino III, ayon sa long-time driver ng yumaong presidente.

Kuwento ni Nory Mariano, "brother" umano ang tawag ni PNoy sa kaniya.

"Sa totoo lang po, sa tagal ng paglingkod ko sa kanila, parang itinuring nila akong pamilya talaga. Hindi ko po makakalimutan' yun. Nung naging presidente po siya, ang pamilya ko pinakuha niya, kami ang pinatira dito," ani Mariano, na mahigit 40 taong nagsilbi sa dating pangulo.

Dagdag pa ni Mariano, huli silang nagkausap ni PNoy noong Miyerkoles, at sinabihan siyang ipaayos ang mga sasakyan.

"Basta ang sinabi lang po niya sakin, wag mong pababayaan yung mga sasakyan. Doon ko na lang po na-recall, lahat na lang, kaya pala pinagbibilin na," ayon kay Mariano.

Mabait umano sa kaniya si PNoy, kayat tumagal siya ng pagsisilbi sa dating pangulo.

"Mabait po. Siguro po it's either nasa aming dalawa or sa kanilang pamilya na napagtiyagaan nila ako mahigit 40 years na pagseserbisyo sa kanila. Sa kabaitan po," ani Mariano, na nagsimulang magsilbi sa pamilyang Aquino noong 1977.

Ngayong pumanaw na si PNoy, hindi umano makakalimutan ni Mariano ang mabuting pagtrato ng pamilya Aquino sa kaniya at sa kaniyang pamilya.

"Sobrang mamimiss ko talaga. Lalong lalo na yung nagawa nila sa pamilya ko. Hindi lang ako, pati pamilya ko. Marami silang nagawa sa pamilya ko. Mamimiss ko talaga sila," aniya.

Pumanaw si PNoy noong Huwebes ng umaga sa edad na 61.

