MANILA -- Bata pa lang, hilig na ng high school Biology teacher na si Justin Guce ang pag-inom ng kape.

Kaya naman naisipan niyang magbenta ng kapeng barako mula Batangas para may kaunting pandagdag sa kaniyang kita.

Pero nang ma-inspire si Justin sa sikat na honesty store ng Batanes, nagtayo rin siya ng sariling honesty store sa labas ng kaniyang bahay sa Makati tampok ang cold brew coffee na siya mismo ang gumawa at nagtimpla.

Noong una, paisa-isa lang ang bumibili ng kaniyang kape hanggang sa dumami na ang tumatangkilik nito dahil sa sarap ng kaniyang recipe.

"Nung una siyempre kaunti, kasi feeling ko naweirdohan din mga tao anong trip ko, nag-iwan lang ako e," aniya.

"Ever since dahil nilagay ko na sa lagayan sa canister yung pera wala namang nawawala...especially dito ako lumaki, tiwala naman ako dun sa neighborhood."

Ani Guce, proud siya sa kaniyang mga tindang kape, pero mas proud siya sa prinsipyo ng mga Pilipino.

"Hindi talaga ako nawawalan ng pag asa sa Pilipinas and siyempre sa mga tao dito...mas naniniwala ako na yung tao, kaya niyang laging gumawa ng mabuti...regardless kung may makakakita man sayo o wala dapat you'll always have to choose ano yung tama."

Makikita ang honesty store ni Justin sa may Barangay Olympia sa Makati City

Binebenta niya ang kaniyang cold brew coffee sa halagang P25 to P35 lamang.