Nakaka-enganyo at nakaka-good vibes ang hatid sa video ng mga food stalls by the beach sa Virgin Island, sa Bohol. Courtesy: Gabel Cameros

Nakaka-enganyo at nakaka-good vibes ang hatid sa video ng mga food stalls by the beach sa Virgin Island, sa Bohol.

Hindi inasahan ng bakasyonistang si Gabel Cameros, na taga Davao City, na magva-viral ang kanyang video na in-upload noong Byernes, at ngayon ay may 3.7 million views na.

Makikita sa video ni Cameros na nasa dagat mismo ang mga mesang may iba't ibang pagkain, at enjoy ang mga turista habang kumakain.

Kuwento ni Cameros, galing sila ng isla ng Panglao at nag-island hopping, whale watching at scuba diving.

Sa Virgin Island, hindi lang sila namangha sa white sand beach, at crystal clear water na patok sa snorkeling, kakaiba din aniya ang kanilang experience habang kumakain.

Ayon kay Cameros, nakapa-relaxing at nakakawala ng stress ang kakaibang set-up. Maraming pagkain ang pagpipilian lalo na ng seafoods.

Inilarawan ni Cameros na organized naman ang mga nagtitinda.

Mayroon silang limit na 30 minutos kada bangka para hindi maging crowded ang lugar.

Kasama ni Cameros sa bakasyon sa Bohol ang kaniyang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho.

Aniya, nang makita ng kaniyang pamilya ang video, nag-book na rin ito ng bakasyon sa Bohol.

Sigurado si Gabel na isa sa kaniyang babalikan sa Bohol ang napakagandang Virgin Island at food stalls by the beach nito, sabi niya.

-- Ulat ni RC Dalaguit De Vela