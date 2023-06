Watch more News on iWantTFC

Age is just a number.

Iyan ang pinatunayan ng isang 70-anyos na lola na sexy at fit pa rin para sa kaniyang edad.

Ibinahagi ni Syra Garcia, lola ng celebrity na si Coleen Garcia, ang kaniyang routine, tulad ng pag-smith machine squad (50 to 80 lbs), leg press (300-350 lbs), chest press (50 to 80 lbs), at pull ups.

Kabilang din sa kaniyang fitness routine ang boxing, Muay Thai, wall climbing, at dancing.

Natupad din ni Lola Syra ang kaniyang pangarap na mag-sexy photo shoot.

Hindi niya inasahan ang naging reaksyon ng mga netizen, kung saan marami ang namangha sa kaniyang fit na katawan.

"Nahiya ako kasi baka akala ng tao mayabang ako. Although, sabi ko, well maybe it will help somebody to achieve what I have achieved."

--Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang "Tao Po" (Hunyo 25, 2023)