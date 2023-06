Screenshot mula sa 'Tao Po' episode.

MAYNILA — Tinupad ni Coco Martin ang hiling ng isang batang may Duchenne muscular dystrophy na mapabilang sa "FPJ's Batang Quiapo" sa latest episode ng "Tao Po" nitong Linggo.

Napahanga ng publiko ang photographer na si Juni Alexander na kumakayod para sa kanyang anak na si Angel, na may Duchenne muscular dystrophy o panghihina ng mga muscle sa katawan.

Sa kasipagan ng ama, nabigyan ng pagkakataon ang pamilya na makilala si Martin at nakwento nito kung gaano kahanga si Angel sa actor.

"Nung namatay ka sa 'Ang Probinsyano' umiyak 'to (Angel) tinapon niya 'yung remote control, it was Friday during that time, ang tagal niyang hindi natulog dahil hinintay niya 'yung Monday," kwento ni Juni.

Hanga naman si Martin sa tibay ng loob ni Juni at masayang nakilala ang anak na si Angel.

"Ang pinakamasakit na bagay ay 'yung magkaroon ka ng problema sa pamilya mo na hindi masolusyonan ng kahit sino o kahit gaano pa karaming pera, wala kang ibang kakapitan kundi ang Diyos," ani Martin.

"Kung anuman ang pinagdaraanan mo, Tay, alam ko 'yun na handa mong gawin ang lahat para sa pamilya, lalung-lalo na sa mga anak niya kaya saludo po ako sa inyo," dagdag pa niya.

Binigyan din ng panahon si Angel na makasama si Martin sa isang eksena sa "FPJ's Batang Quiapo."

"Sobrang saya po, thank you po," saad ni Angel.

"Lakasan mo loob mo, dapat kumakain ka ng mga healthy foods at dapat lagi kang sumusunod kay Daddy kasi nakita mo naman na gagawin niya ang lahat para magdere-derecho 'yung paggaling mo," payo ni Martin sa bata.

"Sobrang saya po, hindi ko makakalimutan ang araw na 'to kung paano napasaya ni Direk Coco si Angel, kami po lahat," dagdag ng ama.

