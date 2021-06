Pantawid ng Pag-ibig: Relief packs hatid sa Taguig, Parañaque

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagtitinda ng kape at biscuit sa labas ng kanilang bahay si Elvera Sompyo katuwang ang kaniyang mister bago tumama ang coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Pero dahil sa community quarantine, natigil ang kanilang hanapbuhay.

Mabuti na lang at nakapasok silang streetsweeper sa BF Homes Station 5.

Pero hindi pa rin sapat ang kanilang sinasahod para tustusan ang pangangailangan ng kanilang 7 anak.

Para matulungan ang mga pamilyang gaya nina Sompyo, namahagi ang mga pulis ng BF Homes Parañaque ng relief packs sa mga residente.

“Prior to the community pantry, namimigay kami, namamahay-mahay. Mas nasu-sustain ang pangangailagan ng ating kababayan,” ani BF Homes Sub Station 5 Commander Police Maj. Tirso Pascual.

Nagdala rin ang ABS-CBN ng 1,000 relief packs para sa mga residenteng kapos sa buhay.

“Talagang nagpapasalamat ako na and'yan pa rin ang puso n'yo, na gusto tumulong sa mga komunidad, nabiktima ng mga kalamidad. And'yan ang ABS-CBN,” ani Pascual.

Tinulungan din ng ABS-CBN ang mga nasunugan sa Barangay Tangay sa Taguig City, at namigay ng 500 relief packs sa Western Bicutan sa nasabing siyudad.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News