Mga natatanging Manileño, pinarangalan sa ika-450 anibersaryo ng Araw ng Maynila

MAYNILA - Kasabay ng muling pagbubukas ng makasaysayang Manila Metropolitan Theater sa Lungsod ng Maynila, binigyang parangal ng pamahalaang Lungsod ng Maynia ang natatangi nilang mga residente sa padiriwang ng ika-450 Araw ng Maynila.

Sa kanyang talumpati, binigyang pugay ni Manila Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso ang pagseserbisyo ng kanilang mga kababayang Manileño.

“Sa araw din na ito, ay atin ding kikilalanin nang may pagmamalaki ang mga kawani ng pamahalaang lungsod na sa katapatan nila at pag ganap sa kanilang sinumpaang mga tungkulin ay naging dahilan ng kanilang pag panaw. Mga kawani na di alintana ang panganib sa kanilang propesyon. Sila ang ating naging kaagapay at sandigan ngayong panahon ng pandemya at patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Kayat kung inyong mamarapatin, ako ay humuhiling sa inyong lahat ng ilang sandali ng katahimikan bilang pagpupugay sa mga pumanaw nating kasamahan sa paglilingkod," aniya.

Nakatanggap ng Posthumous Award ang mga sumusunod na nasawing frontliners ng lungsod.

Rogelio P. Panlaqui Karol Joseph M. Fernando Dr. Reino C. Palacpac Frankthony F. Jimenea Dr. Marcellano S. Cruz Dr. Jose Maria C. Avila Alberto G. Bautista Dr. Ma. Teresa B. Dajao Elizabeth C. Martinez Zorahaida A. Cinco Rowena R. Mariano Dr. Raymond V. Reyes Marinella R. Bereña Flordeliza P. Cruz Dr. Napoleon Fernand L. Dineros Dr. Francisco Norberto R. Peñas Joy P. Lozano Manuel D. Vinuya

Pinarangalalan din ang mga Top Real Property Taxpayers at Top Ten Businesses Taxpayers ng lungsod ng Maynila.

Ayon kay Moreno, natatangi ang debosyon ng mga ito sa pagtupad ng kanilang obligasyon bilang mga indibidwal, negosyante at mga korporasyon.

"Sa kabila ng pandemya na naging sanhi ng pag bagal ng usad ng ating ekonomiya ay patuloy ang kanilang pagtupad sa kanilang pananagutan sa pamahalaan. Sila ay mga ehemplong mamamayan na dapat tularan ng lahat. Tunay na kahit sa panahon ng kagipitan, sila ay atin laging maasahan. Isang Masigabong palakpakan po ang ating ibigay sa kanila," aniya.

Kabilang sa Top 10 Business Taxpayers ang mga sumusunod:

Manila Electric Company International Containers Terminal Services Inc. Asian Terminals Inc Mercury Drug Corporation Maynilad Water Services Inc. SM Mart Inc./Prime Holdings Manila North Harbour Port Inc. Puregold Price Club Inc. Golden Arches Development Corp. Land Bank of the Philippines

Ang mga sumusunod naman ang kabilang sa Top 10 Real Property Taxpayers

Asian Terminals Inc. Unilever Phil Inc. Shoemart Inc. International Container Terminal Services Inc. Petron Corp. Robinsons Land Corporation Manila North Harbour Port Inc. Mega World Corporation La Filipina Uy Gongco Corp. Bangko Sentral ng Pilipinas

Pinarangalan din ang mga outstanding Manileño para sa larangan ng socio-civic affairs, entertainment, sports, barangay affairs, culture and arts, education, public health, law enforcement, judiciary, prosecution service at pagseserbisyo sa gobyerno.

Si Dr. Arnold "Poks" Pangan na nagsisilbing Manila Health Department Director ang Outstanding Manilan sa larangan ng Public Health, habang si Carlos Yulo ang natatanging Manileño sa larangan ng palakasan o sports.

Bukas, June 24, 2021, isasagawa naman ang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak sa Monumento ni Rizal, Rajah Sulayman at magkakaroon din ng Thanksgiving Mass sa Manila Cathderal bilang bahagi pa rin ng pagridiriwang ng Araw ng Maynila.