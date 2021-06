Makasaysayang Metropolitan Theater, binuksan muli matapos ang 25 taon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Matapos ang 25 taon, muling nasilayan ang ganda ng makasaysayang Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila, matapos ang soft opening nito kasabay ng ika-450 anibersaryo ng siyudad.

Mula sa dating mistulang abandonadong gusali, bagong bihis na ito ngayo at inaasahang magbabalik ng alaala ng marami.

Ang Met — na binansagang kauna-unahang National Theater — ay isang historical at cultural landmark na itinayo noong 1931 at dinisenyo ng batikang architect na si Juan Arellano.

Naging isa itong national historical landmark noong 1973 at idineklarang national cultural treasure noong 2010.

Matagal na hindi nagamit ang Met hanggang sa nabulok na lang at muling binuhay ng National Commission on Culture and the Arts (NCCA).

Taong 1980 pa huling nag-operate ang Met bilang teatro at matapos nito ay maging boxing ring, bar, at iba pa hanggang sa tuluyang magsara noong 1996.

Napunta ang pagmamay-ari nito sa NCCA mula sa Government Service Insurance System at agad ding sinimulan ang renovation nito. Sa restoration ng Met, ibinalik ang mga orihinal na disenyo ni Arellano na may temang Pinoy na Pinoy.

"Ang significance po ng Met, ika nga binuhay, nawala, binuhay 'to ng limang beses, ito po significance sa mga bata sapagkat makikita nila at malalaman ang tungkol sa ika nga ay tinatawag natin na heritage architecture building. Noon pa mang 1930s meron na tayong teatro." ani NCCA Chairman, Arsenio Nick Lizaso.

Daan-daan milyon din ang ginastos ng pamahalaan sa proyekto, ayon kay Lizaso.

"This is owned and operated by NCCA, but it is still, we call it the Metropolitan Theater. We have not changed the name. Ang nalalaman ko nag-umpisa ito ng around mga P257 million to P300 million at umakyat ng P500 (million) at ika nga sa kasalukuyan mukhang aabot na ng P800 million ang nagagastos ng gobyerno,” ani Lizaso.

Ginawaran dito ng posthumous award ang mga natatanging Manilenong frontliners na nanguna sa paglaban kontra COVID-19.

Kinilala rin ang mga top business at real property taxpayers ng lungsod at ilan pang Manileño sa iba’t ibang larangan.

Mahigpit ding ipinatupad ang protocols sa lugar dahil sa banta ng COVID-19, kung saan sumailalim sa antigen test ang mga hindi pa fully-vaccinated, bukod sa pre-registered ang mga bisita at media.

Inaasahan na sa Disyembre 10 mabubuksan na rin ito sa publiko, ayon kay Lizaso, kasabay ng petsa ng pagkakatayo ng Met.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News