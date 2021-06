Salitang bakya tampok bilang ‘word of the day’ sa Oxford English Dictionary

MAYNILA — Tinampok ang salitang bakya ng Oxford English Dictionary bilang “word of the day” nitong Martes.

Sa isang tweet ng kilalang disksyunaryo, nilarawan ang bakya bilang pangngalan o noun na isang uri ng sandals na walang likod at may isang makapal na solong kahoy at isang strap ng rattan, plastik, o ilang iba pang materyal.

OED WOTD: bakya, n. In the Philippines: a type of backless sandal with a thick wooden sole and a strap of rattan, plastic, or some other material, traditionally worn in rural areas in the Philippines and sometimes having an ornately carved or painted heel. https://t.co/mR4fb3E8fO