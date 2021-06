Angeline Quinto, ipinasilip ang kanyang bahay sa Batangas

MAYNILA -- Ipinasilip ni Angeline Quinto ang kanyang bagong bahay sa Batangas sa kanyang vlog.

Ayon kay Quinto, ito ang dahilan kung bakit madalas siyang pumupunta sa Batangas.

"Actually nagsimula po ito mga 2018... madalas po akong napipirmi rito sa Batangas dahil mayroon po akong bahay na nabili mga 2017. Medyo may area lang sa bahay na kailangang ayusin. Noong nagkaroon ng pandemic medyo nahinto, lalo na noong na-ospital si Mama Bob. Pero si Mama Bob nakita niya ito at nakapunta rin siya rito," ani Quinto bago simulan ang house tour.

Sa pagpasok pa lang sa kanyang bahay, bubungad ang isang koi fish painting.

"Kaya painting lang ng koi ang mayroon ako, kasi dream ko talaga magkaroon ng koi sa bahay, ng fish pond po, kaya lang hindi na po nagkaroon ng time," paliwanag ni Quinto.

Agaw-pansin din ang malaking veranda kung saan kita ang mapunong tanawin sa nasabing lugar.

"Ito talagang sinadya na malaki ang veranda kasi ang ganda-ganda ng tanawin. Walang bahay, puro puno lang. Ang maganda pa po rito kapag dito ka pumunta ay tanaw na tanaw mo ang swimming pool sa baba. Saka 'di ba minsan may rest house o bahay na ang swimming pool ay nasa rooftop. Ako,. sinadya ko talaga na nandito kasi parang mas maganda 'yung view na kapag nakita mo ang mga puno ang tanaw mo sa baba ay swimming pool," ani Quinto.

Si Quinto ay isa sa mga bituin ng serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba" na ipinapalabas pagkatapos ng FPJ's Ang Probinsyano."

