‘I will never be poor again’: Vice Ganda ipinaliwanag kung bakit ‘malala’ mag-shopping

Aminado ang “It’s Showtime” host at phenomenal box-office star na si Vice Ganda na sobrang tindi niya mamili ng mga gamit lalo na mula sa mga sikat na brand.

Sa panayam na inilabas ng Preview sa YouTube, ikinuwento ni Vice na bahagya nang nabawasan ang lala ng kaniyang pagsha-shopping ngayon ngunit hindi pa rin naman umano siya tumitigil sa pamimili.

“Hindi na siya as lala as before. Dati talaga ang lala, eh. Especially when I finished the house, nung binayaran ko na lahat ng kailangan kong bayaran sa house, tapos wala naman na akong pagkakagastusan,” ani Vice.

“May bahay na ‘ko, may sasakyan na ‘ko, okay naman na ‘yung family ko. Sabi ko kung ano na lang ‘yung mga little things na makakapagpasaya sa akin, I will purchase.”

Paliwanag naman ng komedyante na sa kabila ng tindi ng kaniyang paggastos, hindi naman aniya siya sumusobra sa itinakda niyang budget sa pamimili.

Palagi umano siyang nagbibilang at nagko-convert ng mga binibili niya upang masigurong hindi siya gagastos ng kalahati ng kaniyang talent fee sa isang araw.

Titigil lamang aniya siya pamimili kapag unti-unti na siyang nagiging mahirap, bagay na ayaw na nitong danasin muli.

Saad pa ni Vice, kaligayahan ang naidudulot sa kanya ng pagsha-shopping kaya naman tuloy pa rin siya sa nakagawian niya.

“I still buy, kasi one, it gives me joy and why not give myself joy? Second, it does not affect my finances,” depensa ng “Everybody, Sing!” host.

“Di ko pa naman siya ikinahihirap, if it will make me stylish but poor, I will stop. I want to be stylish, but I don’t want to be poor. I will never be poor again. I try to be very smart when spending.”

Isa sa mga pinagkakagastusan ni Vice ay ang kaniyang mga damit na sinusuot araw-araw sa "It's Showtime."

Hindi umano siya umuulit ng damit lalo na sa telebisyon dahil nalalaman ng mga netizen kapag ginawa niya ito.

“‘Yung mga netizens din nakakaloka alam nila ‘yung date, alam nila ‘yung episode, ire-repost nila,” pahayag ni Vice.

Nang tanungin kung saan napupunta ang marami niyang damit, sinabi ni Vice na ipinamimigay na niya ito sa mga kaibigan kaya hindi rin naman ito nasasayang.

“Di rin talaga siya naiipon kasi kinukuha ng mga kaibigan ko. 'Di ko talaga siya nauulit sa TV. E since everyday ang show ko, so ang dami kong binibili talaga. Pero ngayon nag-uulit na talaga. Pero bumibili pa rin ako.”

