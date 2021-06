‘World’s most premature baby’ nagdiwang ng unang kaarawan

Mga larawan mula sa Guinness World Records na kuha nina Rick at Beth Hutchinson

MAYNILA — Sa kabila ng pangambang mahihirapan ang batang mabuhay dahil lubhang kulang sa buwan, nagdiwang na ang baby na si Richard Scott William Hutchinson ng kanyang unang kaarawan.

Ayon sa Guinness World Records, sinalubong ng mag-asawang Beth at Rick Hutchinson nang mas maaga ng ilang buwan ang kanilang anak nitong Hunyo 5, 2020 at sobrang liit nito na kasya na sa palad. Nang ipanganak, binigyan ito ng 0% chance of survival.

“Weighing a mere 340 g (11.9 oz) – about the same as a can of soup, or one-tenth of the average weight for a full-term newborn – the initial prognosis for Richard Scott William Hutchinson was far from optimistic,” sinabi ng Guinness World Records sa isang pahayag.

“In fact, after he was first transferred to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) at Children’s Minnesota hospital in Minneapolis, doctors felt duty-bound to prepare his parents for the worst,” dagdag pa nila.

Nakatakdang manganak si Beth ng Oktubre 13 ngunit nanganak na ito nang maaga. Tinatayang 131 araw na premature si Richard.

Natalo nito ang record noong 1987 na premature ang bata ng 128 araw.

Anila, sinabi ng neonatologist sa Children’s Minnesota na si Dr. Stacy Kern na may 0 percent chance of survival ang bata.

"When Rick and Beth received prenatal counselling on what to expect with a baby born so early, they were given a 0% chance of survival by our neonatology team," sinabi ng doktor.

"I knew the first few weeks of Richard’s life would be very difficult, but I felt that if he could make it through that, he would be a survivor."

Naging susi ang lakas ng loob ng mga magulang para manatiling malakas si Richard, ayon kay Kern.

Mensahe ni Beth sa mga inang may premature baby na huwag sukuan ang mga anak at samahan sila sa kanilang pakikipagsapalaran.