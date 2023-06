‘Viaje' at Pagkaing Pinoy bumida sa Germany at Belgium

FRANKFURT - Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-125 na anibersaryo ng deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas. Nagkaroon ng traveling exhibit sa Philippine Consulate sa Frankfurt, Germany.

Sentro nito ang mga obra ng Pinoy artists galing Batangas at Mindanao. Itinampok sa traveling exhibit ang 20 paintings na likha nina Doy Kastilyo, Ada Panopio, Jerwind Magnaye at Marissa Gonzales.

Nagkaroon din ng tinatawag na ‘Pintawit’, kung saan umawit ang dating PBA player na si Zaldy Realubit, habang nagpipinta ang Pinoy artists.

Nakipagtulungan ang Konsulado sa Kunst Filipino na magsagawa ng art and live painting exhibition na pinamagatang ‘Viaje’, ang paglalakbay ng puso at kaluluwa.

“The painting of Jerwind, it was very interesting ‘yung pag gamit niya ng butas na tsinelas as a perspective, as a commentary on the world today. ‘Di na common ang magkaroon ng butas na tsinelas kasi kaunti na lamang ang mga batang naglalaro sa labas, because of their gadgets!” sabi ni Ivy Banzon Abalos, Philippine Consul-General to Germany.

“I love it, it's amazing, the vibrancy, the colours, it's really cool!” sabi ni Joseph Kurr, German guest in Frankfurt.

Pagkatapos sa Frankfurt, tumulak naman sa Berlin ang ‘Viaje.’

“We really have the talent, we really have the skill,” sabi ni Corina Encabo, Filipino volunteer sa Berlin.

“Kung baga ang mga bagay na nakikita mo palagi ay binibigyan mo ng halaga ang tsinelas ay duon ka nagdaan at kung paano siya nabutas, ‘yung experience at adventures mo bilang bata,” sabi ni Jerwind Magnaye.

Ibinahagi rin ng artists ang inspirasyon sa likod ng kanilang mga obra.

“Habang lumalaki po ako’y mga pinipinta ko po’y ang mga kwentong naririnig ko, kaya po mga engkanto at engkantada,” sabi ni Ada Panopio.

"Dala namin ang ganda ng ating bansang Pilipinas. Tayong lahat mga Pilipino ay ang gems ng mundo,” sabi Dr. Marissa Gonzales.

Ayon sa embahada, paraan ang sining para maipasilip sa mundo ang mayamang kultura at paniniwala nating mga Pilipino.

“We are giving them platforms here: Featured artists this time ay Filipinism ang kanilang focus, it captures our values, our people, makikita mo ang diwata, folklore natin,” sabi ni Irene Susan Natividad, Philippine Ambassador to Germany.

Next stop ng ‘Viaje’ ay sa Brussels, Belgium na mainit ding tinanggap ng mga Pilipino roon.

BRUSSELS, BELGIUM

Pero hindi lang Pinoy artists ang nagpabilib sa Brussels, kundi maging Pinoy chefs. Nagpasampol pa nga sina Chef Rolando at Jacqueline Laudico, mga celebrity chefs mula Pilipinas ng mga putaheng inabangan ng mga Pinoy sa Philippine Culinary Week.

Chef Rolando at Jacqueline Laudico

Itinaguyod ng Philippine Embassy ang nasabing event nitong June 7 to 12. Kabilang sa inihaing putahe ang kinilaw, inasal, kare-kare at tsokolate.

“It is our advocacy to promote Philippine flavours ever since we became professionals and this is such a dream come true for us to go to different countries and share what the Philippines can offer.” sabi ni Chef Rolando Laudico.

“I decided to make tsokolate, made from Philippine beans called tableya. I want to honour the tradition of drinking chocolate with the peanut sauce.” sabi ni Chef Jacqueline Laudico.

Mula sa pambihirang likhang sining at katakam-takam na putaheng Pilipino. Patuloy na naipakikilala ang natatanging galing ng mga Pinoy sa Europa.

(Kasama ang ulat nina Orly delos Santos sa Germany at Raquel Crisostomo sa Belgium)

Para sa mga nagbababagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: