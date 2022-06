Miss Supranational PH Alison Black target magtayo ng dance school

MAYNILA -- Itatampok ni Miss Supranational Philippines 2022 Alison Black ang kanyang husay sa ballet sa kanyang laban sa Miss Supranational pageant sa Poland ngayong Hulyo.

Sa kanyang despedida ngayong Lunes kasama ang counterpart niyang si Mr. Supranational 2022 Raed Fernandez Al-Zghayer, iginiit ni Black ang kanyang adbokasiya na mapalawak ang sining ng sayaw sa masa at kabataan.

Idolo din daw niya ang bagong hirang na National Artist for Dance na si Agnes Locsin at ang adhikain nitong pangalagaan at bigyan ng inobasyon ang katutubong sayaw.

Graduate ng kursong Business Administration sa University of the Philippines, si Alison ay nag-train din bilang ballet dancer.

Nakatulong daw ito sa kanyang laban sa pageant lalo na sa disiplina at porma ng katawan. Kasalukuyan siyang nagtuturo ng sayaw sa Alabang at Las Piñas.