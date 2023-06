'Maka-Rizal' art exhibit, tampok sa Intramuros

"Maka-Rizal" art exhibit, inilunsad kasabay ng araw ng kapanganakan ng pambansang bayani sa Museo ni Jose Rizal - Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

MAYNILA — Ipinagdiwang ang ika-162 na kapanganakan ng pambansang bayani na si Jose Rizal sa pamamagitan ng mga tampok na sining sa Museo ni Jose Rizal - Fort Santiago sa Intramuros.

Inilunsad sa museo sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP) ang "Maka-Rizal" art exhibit tampok ang 10 obra ng ilang artist mula sa Art Show Philippines.

Kabilang ang mga painting na tampok ang pambansang bayani, painting ng mga inukit ni Rizal, at iba pang bagay at personalidad na may kaugnayan sa makulay na buhay ng pambansang bayani.

Maaaring bisitahin ang "Maka-Rizal" Art Exhibit sa Museo ni Jose Rizal - Fort Santiago sa Intramuros, Maynila hanggang September 19, 2023. | via @jeffreyhernaez pic.twitter.com/Gum2SjJd3G — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) June 19, 2023

"Nagkaroon po tayo ng isang art exhibit. May ilang artist ang nag-donate ng kanilang mga obra since last year ng National Art Fair for Jose Rizal, [at] nag-decide ang museum na i-house 'yung 10 paintings ng 10 prolific artist today dito sa museum which will be part of the official list ng collection ng museum for this year," ayon kay Jude Roland Ay-ay, senior shrine curator ng Museo ni Jose Rizal - Fort Santiago.

"Pinilian namin ng 10 mga obra na may patungkol kay Jose Rizal, sa buhay niya, maging sa mga gawang obra rin ni Jose Rizal... Isa sa mga focus namin is to recreate ng mga makabagong artist 'yung mga old obra na ginawa ng ating pambansang bayani," dagdag ni Ay-ay.

Isa sa mga nagbahagi ng kanyang obrang pinamagatang "Pepe" sa museo si Marvel Obemio.

"Ang inspirasyon dito ay more on what ifs. What if nabuhay si Rizal ngayon, ano 'yung mga pwede niyang maging katanungan o puwede niyang masabi sa nangyayari sa bansa? Let's say 'yung pananakop sa atin sa isla... Ano 'yung pino-post ni Rizal sa Instagram," aniya.

Umaasa naman si Alvin Alcid, deputy executive director ng NHCP, na patuloy na aalalahanin at gagawing inspirasyon ng mga kabataan ang buhay ng pambansang bayani.

Mas magagawa rin umano ito sa pamamagitan ng pagbisita sa mga museo.

"Sobrang mahalaga 'yung mga lessons ni Rizal, 'yung mga tinuro niya sa atin, 'yung mga ginawa niya. Actually, it's timeless, palaging totoo pa rin, 'yung mga problema, 'yung mga suliranin na hinarap ng bansa natin noon, kahit hindi pa tayo tunay na isang bansa. Kung titingnan natin, nag-eexist pa rin siya hanggang ngayon. Palaging mahalaga 'yung lessons na sinusulat ni Rizal, 'yung mga aral na puwede niyang ituro sa atin," aniya.

"Iba 'yung feeling. Alam ko 'yung nasa social media, in fact may mga online tours na nga, mayroong mga virtual tours na tinatawag... Pero iba 'yung feeling when you go to the actual place, when you see the actual painting, it's a different feeling. Hindi mo makikita 'yung laki, 'yung beauty kung sa screen ka lang titingin, kung sa cellphone ka lang titingin. Iba pa rin 'yung pupunta ka sa mismong museum, iba 'yung nararamdaman mo," dagdag ni Alcid.

Maaaring bisitahin ang "Maka-Rizal" art exhibit sa Museo ni Jose Rizal - Fort Santiago hanggang Setyembre 19, 2023.