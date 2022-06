Kuha ni Karezza Quisquisan

"Congratulations to me and to my world!"

Iyan ang bati ng 22-anyos na si Jestoni Bigael sa kanyang kasintahan na si Karezza Quisquisan, 21-anyos.

Natupad kasi ang mga pangarap ng dalawa bilang mga mag-aaral na hindi lamang makapagtapos ng kolehiyo kundi kapwa magna cum laude pa.



Nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Secondary Education-Major in General Sciences si Bigael habang si Quisquisan naman ay Bachelor of Science in Biology nito lamang Hunyo 15-16 sa Leyte Normal University.

Parehong student leader ang dalawa sa nasabing unibersidad at dito na nagsimula ang kanilang pag-iibigan.

Tatlong taon nang magkasintahan ang ang dalawa.

Sabi ng magkasintahan, ang kanilang relasyon ay hindi naging hadlang para makamit ang kanilang tagumpay bagkus nagsilbi itong kanilang inspirasyon para pagbutihin ang kanilang pag-aaral.

Hindi raw naging mahirap intindihin ang isa't-isa dahil pareho naman sila ng prayoridad at ito ay ang makapagtapos ng pag-aaral na para rin sa mas maganda nilang kanilang kinabukasan.

"Relationship is not a hindrance. Gawing inspiration ang relationship and siyempre before ka pumasok sa relationship ay always know your priorities," sabi ni Quiquisan.

Dagdag nila, mahalaga sa kanilang relasyon ang pag-balanse o pag-manage ng oras para sa kanilang relasyon at sa pag-aaral.

"Palagi naman pina-plan 'yung mga schedule namin. For example, mayroon kaming special ocassions, anniversary na nataon na exam namin, nagpa-plan kami na-reschedule muna ang pagse-celebrate so we could focus sa exam at nag-agree muna," sabi ni Bigael.

Para sa magkasintahan, ang pagiging maunawain nila sa isa't-isa ang naging pangunahing sangkap nila para mapagtagumpayan ang kanilang mga pangarap sa buhay. - ulat ni Grace Alba