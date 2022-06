MANILA — Inalala ni Aika Robredo ngayong Father's Day ang yumaong ama niyang si dating Interior Secretary Jesse Robredo.

Sa kaniyang Instagram story ngayong Linggo, ibinahagi ni Aika ang isang lumang liham ni Robredo sa kanya noong 4 na taong gulang pa siya.

Nasa ibang bansa noon si Robredo para sa isang pagpupulong bilang alkalde ng Naga City, Camarines Sur, at isinulat niya ang naturang liham bilang pampalubag-loob kay Aika.

Aika Robredo Instagram

"Papa called you up yesterday, but you were sleeping already... Papa will soon be home. After fourteen sleeps and stars, Papa will be in Manila," ani Robredo sa kanyang liham na may kasamang mga guhit.

"Mama told me that you miss me. Papa also misses you and mama. But this is part of Papa's job as Mayor. You will understand this as you grow older. Tell mama what you want me to buy for you," dagdag pa ng dating kalihim.

"Please try to study well. Take good care of mama. Do not spend your time crying," aniya.

Sabi ni Aika, nag-aaral pa lamang daw siya kung paano magbasa noong ipinadala ng ama sa kanya ang naturang liham.

Nanilbihan bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government (DILG) si Robredo sa administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III.

Pumanaw si Robredo noong August 18, 2012 matapos bumagsak ang eroplanong sinasakyan nito sa karagatan malapit sa lalawigan ng Masbate.

Pumasok sa pulitika ang maybahay niyang si Leni Robredo matapos ang kanyang pagpanaw, at nahalal na Pangalawang Pangulo ng bansa noong 2016.

Tumakbo sa pagka-pangulo si VP Leni nitong Halalan 2022, ngunit natalo siya ni President-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

FROM THE ARCHIVES:

Watch more News on iWantTFC