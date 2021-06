PASILIP: Buhay ni Jose Rizal isinariwa sa Rizal Trail ng National Museum

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Isang kakaibang paraan ng pagsariwa sa buhay ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ang mararanasan sa Rizal Trail ng National Museum.

Maaari itong simulan sa National Museum of Fine Arts kung saan mas malalaman ang buhay ni Rizal bilang isang artist.

Kabilang sa makikita rito ang clay sculpture na “Mother’s Revenge” na nililok ni Rizal.

Sa pambihirang pagkakataon din ay makikita ang libro ni Rizal na naglalaman ng kaniyang mensahe sa asawang si Josephine Bracken noong araw na barilin siya sa Bagumbayan.

Makikita naman sa National Museum of Natural History ang ilang pasilip sa buhay ni Rizal bilang scientist na nag-aaral ng iba’t ibang uri ng hayop at halaman.

Hindi rin mawawala sa Rizal Trail ang pagbisita ng Jose Rizal Monument sa Rizal Park kung saan nagsagawa ng wreath laying ang lokal na pamahalaan at National Parks Development Committee.

Binuksan din ang Museo ni Rizal sa Fort Santiago at ang Rizal in Wilhemsfeld Exhibit na nagpakita ng buhay ng pambansang bayani sa Europa.

Bukas mula Martes hanggang Linggo ang Rizal Trail.

Dapat ding mag-book online at maaaring pumasok ang mga may edad 15 pataas at mga senior citizen na kompleto ang bakuna kontra COVID-19. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News