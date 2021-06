Kwento ng kabayanihan ng Pinoy nurse sa UK, sinaluduhan

Isang Pinoy nurse ang hindi nagdalawang-isip na tulungan ang nakita niyang bata na nakahiga sa sahig ng lobby ng isang apartelle sa Vaughan Way, Leicester, United Kingdom nitong Hunyo 11.

Kinilala ang nurse na si Bayan Patroller Henry Murillo, isang COVID-19 response nurse na una nang naglingkod sa United Arab Emirates.

Nakapasa bilang nurse sa United Kingdom si Murillo at dahil kagagaling lang sa biyahe ay kasalukuyang naka-quarantine. Aniya, mayroon na rin siyang bakuna at sa awa ng Diyos ay negative rin sa COVID-19.



Sa kanilang pamamalagi sa nasabing apartelle, nakita niya ang isang bata na nakahiga sa sahig, habang ang mga magulang ay tila balisa.

"Napansin ko na 'yung isang lalaki na hindi mapakali, tinataas-taas pa n'ya ung t-shirt n'ya … nung papasok na ako sa lobby, may nakita akong bata nakahiga sa sahig," aniya.

"Anak n'ya pala 'yun at yung asawa n'ya umiiyak lang at nakaupo sa gilid. So nung nakita 'yung pangyayari, hindi ako nagdalawang isip tulungan yung bata."

Kwento ni Murillo, noong una ay nag-alangan ang tatay ng bata na kausapin siya, pero matapos niyang magpakilala bilang isang Filipino nurse ay napanatag na umano ang loob ng tatay.

"In-assess ko yung bata, then paghawak ko eh sobrang init ng bata at nag-seizure na s'ya ... So una kong ginawa eh, I turned him on side-lying position, he was breathing but seems like unconscious," saad ng nurse.

"So hindi po ako nag-CPR kasi humihinga naman s'ya … I tapped his back kasi hirap syang huminga parang maraming plema," dagdag pa niya.

Mabilis din siyang tumakbo sa kanilang kwarto para tawagin ang asawa na si Marijoe Murillo at Marie Acop na mga kapwa rin nurse para magpa-assist.

"Laking tuwa ko nang pagbalik ko sa bata, umiyak s'ya, sign 'yun na 'yung baby ay conscious na … tapos mamaya pa dumating na 'yung paramedic," ani Murillo.

"Laking pasasalamat ng Tatay nung okay na 'yung bata at habang paalis at papunta sa ambulance," dagdag pa niya.

Dahil dito, nailabas sa isang dyaryo sa United Kingdom ang kanyang ginawang pagtulong sa bata.

"Bilang isang registered nurse, alam ko na may nangangailangan ng tulong… Ang unang pumasok sa isip ko eh 'yung bawat segundo ay mahalaga… kailangang may gawin ako… Kaya talaga nakialam na ako kahit hindi ko naman sila kilala…. Nagpakilala ako bilang Filipino Nurse."

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more in iWantTFC

—Sarah Sales, Bayan Mo, I-Patrol Mo