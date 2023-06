ICYMI: Pista ng Sto. Niño, ipinagdiwang sa Milan

MILAN - Viva Pit Senyor! Ito ang sigaw ng Filipino contingents na nagmula pa sa Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Ireland, Italy, Spain, Switzerland, U.S. at Italy sa parada ng mga imahen ng Santo Niño sa nakaraang Sinulog festival noong Abril.

Suot ng mga lumahok ang makukulay na kasuotan sa kanilang sayaw na alay kay Sto. Niño de Cebu. Naging bahagi na rin ng tradisyon ng mga Pinoy sa Europa ang Sinulog pero pansamantalang natigil ito dahil sa pandemya.

Jomari Ebora

At sa pagbabalik ng selebrasyon, binigyang buhay ng mga Pilipino ang Sinulog Festival sa pamamagitan ng misa sa Duomo di Milano, na sinundan ng street dancing at competition.

Ang Sinulog ay isa lang sa mga kapistahan sa Pilipinas na dinala ng mga Pinoy sa ibang bansa. Ayon kay Archbishop Jose Palma ng Archdiocese of Cebu, ang Sinulog ay magandang halimbawa ng pagkakaisa at matibay na pananampalataya ng mga Pinoy.

“This indeed is a very meaningful celebration and it’s our way to proclaiming to the world that we are grateful for the faith,” sabi ni Archbishop Jose Palma, Archdiocese of Cebu.

Highlight ng selebrasyon ang grand dance parade, kung saan tampok ang makukulay na costumes. Hindi naman alintana ang pagod at ulan ng 80-taong gulang na si Felicidad Malbeda mula Padova, Italy matupad lang ang kanyang panata.

“Alam mo ‘pag ginagawa namin ito, parang hindi nakakaramdam ng pagod basta (para) sa Panginoon ang sayaw,” sabi ni Felicidad Malbeda, lumahok sa Sinulog.

Ang Cebu Inc. o Cebuanos Engaging in Building Unity ay dumayo pa mula New York para makibahagi sa Sinulog.

“When we heard about the European celebration, we got invited, we were so excited and that’s why we are here,” sabi ni Shiran Ybanez, Founder ng CEBU Inc.

Humigit kumulang na dalawang libong katao ang lumahok sa pagdiriwang kasama ng iba’t ibang lahi.

“Pinapakita ng okasyong ito, sa araw na ito ang ating pananampalataya at pagkakaisa ng bawat Pilipino,” sabi ni Bren Apego, lumahok sa Sinulog.

“This is the first time I participated in this kind of festival, it’s amazing, it was a surprise for me,” sabi ni Simona Beretta, Sinulog judge.

Sandigan na ang pananampalataya na nagbibigay ng tibay at tatag ng loob sa mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino sa pamamasukan at paninirahan sa ibang bansa.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italy, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.