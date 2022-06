Sentro ng atensyon ang mga kinatawan ng Russia at Ukraine sa kompetisyon ng 31 candidates ng Man of the World 2022.

Ito ang unang face-to-face international pageant sa Maynila pagkatapos ng mahigit dalawang-taong pandemya.

Isinantabi ng Rusyanong si Roman Fleet at Ukrainian na si Vladimir Grand ang isyu ng digmaan ng kanilang mga bansa para ihayag ang pagmamahal nila sa isa't isa bilang kapwa tao, na pinalakpakan sa kanilang media presentation kamakailan.

Watch more News on iWantTFC

Tugon ng dalawang hunks sa tanong ng ABS-CBN News, world peace at brotherhood pa rin ang adbokasiya nilang lahat sa pageant.

Kinatawan ng Pilipinas si Nadim El Zein na nanalo ng best in national costume. Ang koronasyon ng Man of the World ay idaraos sa June 18 sa Baguio City Convention Center.