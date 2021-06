Library van sa Ilocos Norte patok sa mahilig magbasa

Para mahasa ang pagbasa at pag-unawa ng mga bata, umiikot ang tinaguriang "Library Van Caravan Project" para sa mga mag-aaral ng ilang barangay sa Vintar, Ilocos Norte. Kuha ni Mark Kelvin Guzman Para mahasa ang pagbasa at pag-unawa ng mga bata, umiikot ang tinaguriang "Library Van Caravan Project" para sa mga mag-aaral ng ilang barangay sa Vintar, Ilocos Norte. Kuha ni Mark Kelvin Guzman Para mahasa ang pagbasa at pag-unawa ng mga bata, umiikot ang tinaguriang "Library Van Caravan Project" para sa mga mag-aaral ng ilang barangay sa Vintar, Ilocos Norte. Kuha ni Mark Kelvin Guzman

Umiikot ang isang van sa ilang barangay sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte para higit pang mahasa ang kakayahan sa pagbasa at pang-unawa ng mga mag-aaral.

Proyekto ito ng The Florentino Camaquin Integrated School ang tinawag na "Library Van Caravan Project."

Ayon sa principal ng paaralan na si Arnel Sabuco Jr., bukod sa naglalaman ng mga iba-ibang reading materials para sa anumang edad, hatid din ng mobile library na ito ay libreng printing at internet access sa mga mag-aaral.

"This project is anchored to the DepEd Memorandum No. 173. S. 2019 - Hamon: Bawat Bata Bumabasa (3Bs Initiative), which is to develop reading competence in all learners and grounded on the needs to develop subsequent reading interventions for the learners," ani Sabuco.

May tatlong stations ang proyekto, at ang una ay ang reading station na kung saan maaring magbasa ang mga mag-aaral ng anumang aklat na dala ng mobile library.

Ang ikalawa ay watching station kung saan maaaring manood ng mga reading activity clips at materials ang mga mag-aaral.

Ang ikatlong naman ay ang IT Station kung saan may libreng internet access at libreng paggamit ng tablets para pwedeng makita ng mga mag-aaral ang mga reading links na ibibigay sa kanila.

Ang mga apat na barangay na pinupuntahan ng mobile library ay ang Barangay Parut, Margaay, Lubnac, at Parparoc kung saan ayon kay Sabuco, limitado ang internet access sa mga barangay na ito.

"Ang schedule po ay every Tuesday at Thursday. Sa umaga ay isang barangay at sa hapon ay isang barangay na naman," ani Sabuco.

Tiniyak nito na nasusunod ang mga safety protocol para iwas COVID-19 tulad ng pagsusuot ng facemask at social distancing. Limitado rin daw ang bilang mga mag-aaral.

--Ulat ni Grace Alba

