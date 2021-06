Magbahagi ng libro para sa community library ng mga Aeta sa Zambales

Isang community library ang ipinatayo para sa mga katutubong Aeta sa Iba, Zambales, na lalagyan ng mga libro at educational materials gaya ng computer, TV, at iba pang kagamitan.

Ayon kay Bayan Patroller Camille Madriñal, associate director in recruitment, programa ito ng kanilang kumpanya.

"Our company have decided to extend assistance in building a community library filled with books, computers and a television that will be used as educational materials," aniya.

Nagsimula sila sa construction ng isang gusali na gagawing community library noong Mayo 8.

Kwento pa ni Madriñal, ang kinuha nila na mga construction workers at foreman ay mga Aeta na naninirahan sa Iba, Zambales para magkaroon din sila ng hanapbuhay.

"Wala kasi sila source of income doon bukod sa tanim ng pakwan at paggawa ng basket. Eh mahina benta ng basket ngayon. Dapat po magdadala kami gagawa kaso naawa din po kami sa sitwasyon talaga nila ... nakita ko naman na worth it lahat. Kasi masipag sila gumawa dahil para yon sa mga anak din nila."

Panawagan din niya na kung mayroon mga books enthusiasts o mga magulang na gustong mag donate ng mga libro, maaaring makipag-ugnayan sa kanya para madagdagan ang mga libro sa library.

Nakatakdang matapos ang construction sa Hunyo 26.