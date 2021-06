Paggunita sa ika-30 anibersaryo ng pagsabog ng Mt. Pinatubo, idinaan sa art installation

Larawan mula sa Porac Tourism Office

Idinaan sa iba't ibang art installation sa bayan ng Porac sa Pampanga ang paggunita sa ika-30 anibersaryo ng pagsabog ng Mt. Pinatubo.

Sa pangunguna ng Porac Tourism Office, pinakita sa pamamagitan ng mga likhang sining ang ilan sa mga bagay na nagmula sa bulkan.

Kabilang dito ang pumice rocks, ang mga bato na nabuo nang sumabog ang bulkan. Kumalat ang mga ito at kinuha mula sa Porac River.

Mayroon ding lahar sand at mga rock stacks na simbolo naman ng magandang nangyari sa munisipalidad, tulad ng pagbuo ng buhangin sa mga upland communities, matapos ang kalamidad.

Bahagi rin ng paggunita ang exhibit ng mga larawan na personal na kuha ni Raul Calma, Sand Art Exhibit na nilikha ng Pinatubo souvenir sculptor na si Roberto Cunanan, at mga likhang sining ng Porac Young Artists na pinamumunuan ni Hermie Pineda.

Ginunita nitong Lunes ang isa sa pinakamalakas at mapaminsalang pagputok ng bulkan sa buong daantaon. Isa sa mga pinakamatinding naapektuhan ng pagsabog ang mga bayan ng Porac at Bacolor, at ang Angeles City sa Pampanga.

Sa Angeles City naman, muling binuksan sa publiko ang Mt. Pinatubo Museum bilang pag-alala sa trahedya at pagpupugay sa katatagan at katapangan ng mga Kapampangan.

- ulat ni Gracie Rutao

