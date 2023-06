Joel Cruz opens up about challenge of having 8 kids

MANILA -- Being a single parent is not an easy job, especially if you have eight children like businessman Joel Cruz.

In TeleRadyo's Sakto on Thursday, Cruz said he holds regular meetings with his children -- just like in a company.

"Alam mo may meeting kami palagi kapag may problema sila, para kaming kompanya. Kahit bata ang mga kausap, nagmi-meeting kami para nagkakaintindihan ang lahat. Sanay sila na may meeting kami at nag-uusap kami lahat para maayos namin agad ang problema," Cruz said.

"Sa magulang ko noon parang papaluin ka na lang agad na hindi mo minsan maintindihan, hindi naipaliwanag sa iyo. Ito ang challenge sa akin ngayon bilang ama na ipinapaliwanag ko sa mga anak ko mabuti ano ang pagkakamali mo, bakit hindi mo na dapat gawin ito, huwag mo na dapat uulitin ito o magpasensiya ka. 'Yon ang maganda sa akin. Ngayon naipapaliwanag ko sa mga anak ko para matuwid nila ang mga pagkakamali nila," he said.

A successful fragrance businessman, Cruz also shared how he keeps his children's feet on the ground.

"Una, sabi ko don't waste daddy's money. So kapag kumakain sila, gusto ko ay maubos nila ang pagkain nila at huwag sila silang magsasayang. At kung may binibili silang toys ay binibigyan ko lang sila ng budget, kunwari not to exceed P100 or P500. ...Behave sila kapag sinabi ko na this is not the time for buying toys. So alam nila 'yon. Pupunta lang kami sa toy section para umikot sila, maglaro sila, pero pagkatapos ng pag-iikot namin paglalaro nila, wala kaming binili kahit isa," he said.

"They share also. Kunwari bibili kami ng isang ramen para sa dalawa o tatlong bata 'yon. Tapos pinapaubos ko sa kanila at sinasbi ko na mahirap din kasi ang magtrabaho. Nakita niyo kung paano ako magtrabaho minsan wala akong masyadong time sa niyo, 'yun 'yon, nagtatrabaho ako kaya huwag niyong sayangin ang pera na kinikita ko. Ganun ako magpalaki sa kanila. Alam nila na blessed sila kasi ang daming travels na nangyayari. Sabi ko i-value nila ang ginagawa ko na 'yon kasi hanggang ngayon maayos pa ang buhay, kasi 'di mo kasi alam ang pwedeng mangyari sa kinabukasan," he added.

Asked if he is still planning to have one more child to make it a "lucky 9," Cruz said: "Why not? Unfortunately 'yung aking firm doon sa Russia ay nagkaroon siya ng problema, kumbaga napasara siya. Kaya kung magtutuloy man ako siguro sa ibang countries na, baka sa Singapore or India or sa US na."

Below is "Sakto " interview with Joel Cruz, president and chief executive officer of the perfume brand Aficionado.