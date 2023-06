ICYMI: Santacruzan ipinagdiwang sa Torino at Roma

TURIN - Mahigit limandaang Pilipino ang nakipagdiwang sa Santacruzan sa Torino, Italy kamakailan. Kasama sa mga nakilahok bilang sagala ang mga batang Pinoy.

Nakita rin sa prusisyon ang mga karosa ng mga Pilipinong santo na sina San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz. Pinangunahan ng mga kinatawan ng iba’t ibang Filipino groups ang okasyon.

Isa si Angelika Giublen, sampung taong gulang ang nakilahok sa Santacruzan. Ang kaniyang ina ay Pilipina at ang tatay naman niya ay Italyano.

(Isinalin sa Filipino mula Italyano) “Kasi ako pa rin ang Miss ACFIL hanggang ngayon,” sabi ni Angelika Giublena, 10-taong gulang.

“Gusto kong makahalubilo nIya ang mga kababayan na Pilipino, kahit half (Filipino) siya, gusto nating makasama niya ang mga kababayan natin.” sabi ni Marycel Legaspi, ina ni Angelika.

Ayon kay Gian Echano, isang katekista, isinasagawa ng mga Pilipino ang Santacruzan taon-taon bilang pagbibigay pugay sa Birheng Maria at bilang pagtatapos ng Flores de Mayo o Flowers of May.

“Ako’y nagpapasalamat, kami’y muling pinagpala at pinagsama-sama bilang chaplaincy ng Turin. Masaya kaming ipinagdiwang ang Santacruzan ngayong 2023,” sabi ni Fr. Charles Manlangit, Filipino Chaplaincy of Turin, Italy.

ROME, ITALY

Sa Roma, pinangunahan naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang Misa para sa taunang Flores de Mayo ng Filipino community sa Roma na ginanap sa Basilica of St. Mary of the Angels and of The Martyrs.

Dinaluhan din ni Consul General Donna Feliciano-Gatmaytan ng Philippine Embassy sa Roma ang pagdiriwang. Para sa taong ito, ang coordinators ng bawat community ang naging mga sagala ng Santacruzan.

Ang Flores de Mayo ay dinala ng mga Kastila sa Pilipinas bilang debosyon sa Birheng Maria sa pamamagitan ng nobena at pag-aalay ng mga bulaklak sa buong buwan ng Mayo.

