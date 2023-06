ALAMIN: Ilang paraan para makatipid sa tubig at kuryente

MAYNILA -- Nagbigay ng mga tip ang ilang eksperto para mas mapababa ang bayad sa kuryente at tubig sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

Ibinahagi nina Patrick Aquino, director ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy at ni Engr. Susan Abaño, Chief of Policy and Program Division ng National Water Resources Board (NWRB) kung ano ang maaring gawin para mas makatipid sa konsumo sa tubig at kuryente.

Iginiit ni Aquino ang paggamit ng LED (light emitting diode) dahil sa 75% ang maaring matitipid nito sa konsumo ng kuryente kumpara sa tradisyonal na incandescent bulb.

Sa usapin ng aircon, mas maganda ring gumamit ng inverter, aniya. Nakakatulong din ang paglilinis ng aircon filter. Ani Aquino, maaring may 5% hanggang 7% dagdag sa konsumo ng kuryente kapag madumi ang aircon filter.

Ang pinakamatinding tipid tip mula kay Aquino ay ang pagpako sa temperatura ng aircon sa 25°C,para hindi ito magdagdag ng konsumo sa kuryente.

Hinihikayat din ni Aquino na gumamit ang publiko ng renewable energy tulad ng solar PV.

Ayon naman kay Abaño, makakatipid sa bayarin ng tubig ang paggamit ng timba sa paliligo. Kung gagamit naman ng shower, maaring limitahan ang pagligo sa loob ng limang minuto.

Simpleng paraan din sa pagtitipid ng tubig ay ang paggamit ng baso tuwing nagsisipilyo.

Patuloy na isinusulong ng NWRB ang rain harvesting o ang pagkolekta ng tubig-ulan na maaring magamit sa iba't ibang pangangailangan tulad ng paglinis sa banyo, pandilig sa mga halaman at paglinis ng sasakyan.