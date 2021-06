Gerald Anderson, may updated tour sa kaniyang private resort sa Zambales

Screenshot mula sa vlog ni Gerald Anderson

Muling ipinakita ng aktor na si Gerald Anderson ang kaniyang pribadong resort sa Botolan, Zambales kung saan ipinasilip nito ang mga bagong mapapansin sa Hayati Private Resort.

Sa kaniyang inilabas na vlog, isang updated tour ang ginawa ni Anderson upang ipakita ang mga bagong pasilidad para mga guest ng resort tulad ng basketball court, outdoor gym, gazebo, at bonfire spot.

Unang ipinagmalaki ng aktor ang ginagawang home-made na jetski para sa mga guest bago inikot ang kabuuan ng resort.

Ipinakita rin ni Gerald ang tinutuluyan niya sa lugar na pinangalanan niyang “glass house” na nakatayo mismo sa tapat ng dagat.

"As you can see in the front puro glass, para yung view [ko beach]. Dito ako gumigising. Ito yung una kong nakikita. Bago matulog o bago mag-sunset, kita mo na yung view mula sa loob," paliwanag ni Anderson.

May iba’t ibang laki rin ang mga kuwarto para sa guests kung saan mayroon silang pang-dalawahan hanggang pang-buong pamilya.

Hinikayat din ng bida sa seryeng “Init sa Magdamag” ang publiko na bisitahin ang kaniyang private resort sa Zambales.

“Sana nagustuhan niyo, at sana ma-experience niyo rin one day. Talagang pinaghirapan namin 'to para sa inyo, para maging comfortable at para mag-enjoy kayong lahat. Come visit us soon!" pahayag ng aktor.

Mapapanood si Anderson sa sexy drama series na “Init sa Magdamag” tuwing Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

