Bianca Bustamante: Inspirasyon sa mundo ng motor racing

BARCELONA - Matunog ang pangalan ni Bianca Bustamante sa F1 academy races lalo na sa katatapos na kompetisyon na idinaos sa Valencia at Barcelona sa Espanya. Dito nakuha ni Bustamante ang P1 Race 2 podium win sa karera niya sa Valencia noong May 6.

Si Bustamante na ngayon ang unang Pinay na nanalo sa isang FIA-sanctioned race sa Valencia.

Hindi pa rin daw siya makapaniwala sa karangalang kanyang nadama nang tugtugin ang Pambansang Awit ng Pilipinas dahil sa kanyang panalo.

“It's been a long time since the anthem has been played in the world of motorsport, kaya to be the reason or to be the cause for the anthem to be played, especially in Valencia in Spain, was a surreal experience,” sabi ni Bianca Bustamante.

Sa karera sa Montmelo Circuit, Barcelona noong May 19, nasangkot ang race car ni Bustamante sa isang aksidente habang nasa karera.

Umikot ang kanyang sasakyan at nadamay din ang kanyang kasamahan sa Prema Team.

Bahagi raw ito ng buhay ng isang racing driver, “It can't always be rainbows and butterflies, you know. You have to experience a little bit of rain to be able to grow as a driver, and as a person and definitely, I experienced the highs and lows of motorsport this weekend,” sabi ni Bianca Bustamante, Pinay race driver.

Tuloy-tuloy ang pakikipagkarera ni Bustamante sa iba't ibang kumpetisyon sa mundo ng motor sport. Hindi biro ang kanyang pagsasanay at mga karanasan, lalo na't sumabak siya sa mundo ng motor racing sa murang edad at sa isang kumpetisyon na mas kilala sa mundo ng mga kalalakihan.

“I think, being so young, I get to experience the life of a professional athlete na hindi madali minsan. There are a lot of struggles, madaming pressure and difficulties na you have to face, hindi lagi puro panalo, kaya being so young, I have to always learn how to deal with it. Cope with the negativity sometimes. But it teaches you a lot. And I'm learning from it,” sabi ni Bustamante.

