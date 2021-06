Kidney patient sa Quezon sinikap matapos ang pag-aaral sa kabila ng sakit

MAYNILA — Inspirasyon si Bayan Patroller Arnold Morales, 24, mula sa Candelaria, Quezon sa kaniyang pagsisikap para makatapos ng pag-aaral sa gitna ng paglaban sa sakit.

Taong 2017 nang ma-diagnose siya ng end-stage chronic kidney disease at kinakailangan niyang sumailalim sa dialysis tatlong beses sa isang araw sa bahay na kung tawagin ay peritoneal dialysis.



Sa umaga, isa siyang pasyente at sa gabi naman, isa siyang estudyante sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino sa Tayabas Western Academy.

“Nais ko pong sabihin sa mga nahihirapan sa buhay na 'wag silang sumuko. Kung kinaya kong may sakit at karamdaman, mas kakayanin nila,” aniya.

Ayon kay Morales, hindi naging madali ang kaniyang laban dahil kinailangan niyang huminto nang dalawang taon sa pag-aaral at nag-volunteer muna sa kanilang municipal library.

Sa kabila ng mga pinagdaanan, pinilit niyang bumalik hanggang sa makatapos sa pag-aaral kamakailan lang.

Sa ngayon ay tanging kidney transplant ang solusyon para bumuti ang kanyang karamdaman. —Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, I-Patrol Mo