MANILA -- Beauty queens joined celebrities and other prominent personalities at a glam rock-themed fashion ball over the weekend.

Among those who slayed the Mega Ball red carpet were Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Universe 2018 Catriona Gray, Miss International 2016 Kylie Verzosa, and Miss World 2013 Megan Young.

Check out their looks below:

PIA WURTZBACH, MISS UNIVERSE 2015

CATRIONA GRAY, MISS UNIVERSE 2018

KYLIE VERZOSA, MISS INTERNATIONAL 2016

MEGAN YOUNG, MISS WORLD 2013

SHAMCEY SUPSUP, MISS UNIVERSE PHILIPPINES NATIONAL DIRECTOR/MISS UNIVERSE 2011 THIRD RUNNER-UP

RABIYA MATEO, MISS UNIVERSE PHILIPPINES 2020

MAXINE MEDINA, MISS UNIVERSE PHILIPPINES 2016

KATARINA RODRIGUEZ, MISS WORLD PHILIPPINES 2018

HANNAH ARNOLD, BINIBINING PILIPINAS INTERNATIONAL 2021

GWENDOLYN FOURNIOL, MISS WORLD PHILIPPINES 2022

SAM SANTAMARIA, REINA HISPANOAMERICANA FILIPINAS 2022