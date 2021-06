Indie artists, nakiisa sa benefit concert para sa dating chair ng NUJP

MAYNILA - Isang online benefit concert ang isinagawa ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP para sa dating chairperson nito na si Nonoy Espina.

Pinalabas sa Facebook page ng NUJP ang online concert na pinamagatang “Jam for Nonoy” na layong makakalap ng pondo upang makatulong sa gastos sa pagpapagamot kay espina.

Nasa hospital ngayon si Espina matapos tamaan ng COVID-19, ayon sa kanyang kapatid at batikang mamamahayag na si Inday Espina Varona.

Kabilang sa mga nagtanghal sila Bayang Barrios, Mike Villegas at iba pang independent artists at mga kasamahan ni Espina sa industriya.

Kilala si Espina bilang isa sa mga pinakamasugid na nagsusulong ng kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas at nangangalaga sa kapakanan ng mga kasamahan sa media.

Nagpasalamat naman si Varona sa mga nagpahatid ng tulong sa kapatid. Tiniyak din niya na ginagawa ang lahat para sa agarang paggaling ng dating chairperson ng NUJP.

“Mayroong mga procedure na dapat gagawin para kay Nonoy, bago niyan, ang procedure sa panahon na ito ay kinukunan g swab test at doon din nalaman na positive nga ng COVID si Nonoy,” ani Varona.

Sa mga nais mapahatid ng tulong pinansiyal, maaari itong ipadaan sa bank account ng NUJP (National Union of Journalists of the Philippines, Metrobank Kamuning, 229-7-229-50756-3) at sa mga sumusunod na GCash at Paymaya account: Jhoanna Paola Ballaran, GCash/Paymaya, 09617626684.