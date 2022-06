Kapwa nagtapos na magna cum laude ang magkasintahang sina Bonifacio Jr. Tumalip at Magda Ria Piedad. Larawan mula kay Bonifacio Jr. Tumalip.

Kapwa nagtapos na magna cum laude ang magkasintahang si Bonifacio Jr. B. Tumalip at Magda Ria M. Piedad sa Divine Word College of Bangued sa Abra nitong Hunyo 10.

Si Tumalip, 21-anyos, ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Accountancy habang si Piedad , 22-anyos, ay Bachelor of Science in Secondary Education Major in Araling Panlipunan.

Proud na proud sa isa't-isa ang magkasintahan sa kanilang tagumpay. Ayon sa kanila, patunay ito na hindi sagabal ang kanilang relasyon na makapagtapos ng pag-aaral.

"Okay lang na magkaroon ng girlfriend o boyfriend, basta gawin itong inspirasyon, not destruction, lagi pong tatandaan 'yung mga bilin at payo ng mga magulang lalong lalo na 'yung mga pangarap para sa sarili, para sa pamilya, at para sa kasintahan," ani Piedad.

Nagkakilala ang dalawa sa nasabi rin nilang kolehiyo at tatlong taon na silang magkasintahan.

Ang pagtutulungan at pagsuporta sa isa't-isa ang isa sa mga pangunahing nagpapatibay sa kanilang relasyon, ayon sa kanila.

Halimbawa na lang daw ay ang pagtutulungan nila sa kanilang mga aralin.

"May own weakness and strength po kami na magkaiba so kung ano po ang kahinaan ng isa, 'yun po ang tinutulungan para mapunan... Kapag may mga subject ako na mga math at nahihirapan ako, nagpapa-tutor po ako sa kanya at ganoon din siya, kapag may mga essay na kailangan i-submit ay pinapa-tsek niya, " sabi ni Piedad.

Bukod sa pagtutulungan at pagsuporta sa isa't-isa, kapwa daw malapit ang dalawa sa Panginoon na sentro ng kanilang relasyon kaya mas lalo pa silang nagkakasundo.

- ulat ni Grace Alba