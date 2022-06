Tila bandila ng Pilipinas ang pagkakaayos ng iba’t ibang produkto sa supermarket ng isang mall sa Masbate City. Courtesy: Jonathan Morano

Maging ang mga paninda sa department store ay nakaayos rin sa kulay ng ating bandila.

Ayon kay Noel Mujeres, Store Operation Manager, ginawa nila ang display na ito para makaakit ng mga mamimili at para ipagdiwang ang kalayaan ng bansa. Nakakapagod man ang pag-aayos ng mga produkto pero sulit naman daw dahil sa natatanggap nilang papuri galing sa mga mamimili.

“Yung feedback ni customer ang nagpapa-boost po sa pag display ng mga staff namin dahil bawat customer na dumadaan nag a-appreciate at nag papapicture na din so yun po ung naging way namin para magsipag pa at i-service ng mabuti ang customers namin,” ani Mujeres.

Isang kalaayaan din daw ang unti-unting pagbabalik sa normal ng sitwasyon matapos ang ilang paghihigpit na dulot ng pandemya.

Magtatagal ang product display na ito hanggang sa Hunyo 30.