TINGNAN: Wedding proposal na may kasamang 'MARRY ME' bookshelves

MAYNILA — Nasorpresa si Rosary Jean Trillana sa kakaibang tema ng wedding proposal ng kanyang nobyo na tatlong taon na niyang kasintahan.

Effort kasi kung effort lalo pa’t ang tema nito ay mga libro na mahalaga sa buhay niya.

“Nangingibabaw po 'yung overwhelming happiness na maraming natuwa at na-inspire sa nangyari sa amin,” aniya.

Sa panayam ng Bayan Mo, I-Patrol Mo sa nobyong si Nathan Rosales, sinabi niyang halos isang taon ang naging paghahanda para sa proposal na ito.

Naisip niyang mga libro ang maging tema kaya nagpagawa siya ng ‘Marry Me’ bookshelves na may lamang mga libro. Sorpresa rin para sa kanyang kasintahan na maibalik ang mga librong ibinenta noong nagipit sa pera.

“Nagbenta po kasi siya ng libro dahil minsan may pagkakataon na kakapusan sa pera. Pero hindi niya po alam na kinausap ko ang kapatid, girlfriend ng kapatid, at kaibigan niya na kunwari may bibili ng libro niya na ibang tao pero ang totoo ay ako. Tatlong set iyon ng libro. At 'yung ibang libro naman po ay binili ko,” aniya.

Mensahe ni Nathan, “Basta tandaan mo, bilang isang babae, dapat alam mo ang halaga mo.”

— Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, I-Patrol Mo.