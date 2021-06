Obra sa bato na likha ng local artist sa Abra, hinangaan

Mga larawan mula kina Arvill Belarmino at Midas Bayle Villanueva

MAYNILA - inspirasyon at paalalang may Diyos lalo na sa panahon ng pandemya ang mensaheng nais na iparating ng isang local artist mula sa Bucay, Abra sa kaniyang obrang ginawa sa roadside cliff sa Barangay Banglolao sa nasabing bayan.

“Sobra sobra po, hindi ko alam na ganito ang mangyayari, maraming bumabati sa inyo, maraming nagshe-share sa ginawa ko. Malaking bagay na po sa akin 'yun na maihatid ko po 'yung message sa mga tao. Napakasimple lang po ng message na 'yan: Nandyan lang po siya para sa atin basta magdasal lang po tayo,” ayon kay Midas Bayle Villanueva II.

Nag-viral sa social media ang post ng engineer na si Arvill Belarmino na larawan ng natapos na obra ni Villanueva sa naturang barangay.

Kuwento ni Belarmino sa programang Lingkod Kapamilya na nagjo-jogging sila ng mga kaibigan noong Mayo 7 nang mapadaan sa lugar kung saan nililikha ni Villanueva ang kaniyang obra. Maging si Belarmino ay hindi makapaniwala na magba-viral ang kaniyang post.

“Nagulat ako kasi di ko akalain na aabot sa ganito,” sabi niya.

Sa parehong programa, sinabi naman ni Villanueva na nabuo ang obra dahil sa pagnanais niyang makaisip ng paraan para makapagbahagi sa kapwa lalo na ngayong pandemya.

“Nag-iisip ako ng isang bagay na pwede ko rin pong i-share sa mga tao na katulad natin, syempre nasa pandemya po, na meron silang panghahawakan or something na meron silang pwedeng lapitan kaya gumawa po ako ng isang inspirasyon na pwede po nilang makita kahit nandito lang po kami sa remote area ng Abra,” sabi ni Villanueva.

Paliwanag ni Villanueva na balak sana niyang manatiling misteryoso ang may likha ng wall mural na ginamitan ng spray paint kaya sa unang rough sketch niya ay dalawang lata lamang ang kaniyang nagamit.

“Since napitchuran nila ako habang gumagawa at syempre may napapadaan din dito na mga sasakyan naging trending naman po. Awa ng Diyos, kahit paano 'yung message na gusto kong i-deliver is nabigay. Sumunod na araw since nag-trending kailangan ko na pong tapusin kahit 80 percent — 3 days ko po siyang ginagawa pero paputol-putol dahil marami na pong tao pumupunta dito,” sabi niya.

Sa ngayon ay dalawa na ang obra ni Villanueva sa naturang lugar. Ginawa niya ito para hindi magkumpulan ang tao sa unang wall art, lalo na’t may COVID-19 pa.

“Yung second na ginawa ko sa other side ng cliff para mapunta sa kabilang side 'yung iba pa, siyempre dumadami 'yung tao sa unang site na ginawa ko kaya nakapag-isip ako na gawin ko naman sa kabilang side para umiikot lang po 'yung tao,” paliwanag niya.

Nagpasalamat naman si Villanueva kay Belarmino sa ginawa nitong pagbabahagi ng kaniyang wall art sa social media. Ibinalik din ni Belarmino ang pasasalamat kay Villanueva sa pagbibibgay nito ng inspirasyon sa pamamagitan ng art.