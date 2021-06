‘Support na lang ako’: Winwyn Marquez, wala nang balak sumali sa beauty pageant

Mula sa Instagram ni Winwyn Marquez



Matapos ang matagumpay na maiuwi ang korona sa Reina Hispanoamericana 2017, nananatiling maugong ang pangalan ng aktres na si Winwyn Marquez para sa mga malalaki pang beauty pageant sa Pilipinas kagaya ng Miss Universe Philippines.

Inamin din ni Marquez sa Instagram na patuloy pa rin siyang nakakatanggap ng mga tanong at komento sa social media tungkol sa posibilidad na muli itong rumampa sa beauty contest.

Kaya naman maging ang beauty queen ay inalala na rin ang kaniyang naging pagtatanghal noong 2017 sa Bolivia sa pamamagitan ng mga kuha niya habang rumarampa sa entablado.

Sa caption, malaki ang pasasalamat ni Marquez sa natatanggap na suporta ilang taon matapos manalo sa international pageant.

“I am overwhelmed with all your messages grabe non stop. 2015 and 2017 ako sumali... ngayon 2021 na at hanggang ngayon ganyan pa din kayo,” ani Winwyn.

Ngunit nilinaw din ni Marquez na wala na siyang balak lumahok pa sa anumang pageant at handa na lamang siyang sumuporta sa mga magiging kandidata.

“Thank you so much pero hanggang sa pag-support na lang ako sa mga candidates natin and sa mga gusto sumali ng pageants,” paliwanag nito.

Sinagot din niya ang tanong ng isang netizen kung pupwede pa siya sa Miss Universe Philippines, ngunit “no” ang naging sagot ng aktres.

Ayon pa kay Winwyn, kailangan na mag-move on sa buhay dahil marami nang nagbukas na oportunidad para sa kaniya.

Pero para naman sa kaniya, babaunin nito ang alaala na minsan siyang naging kinatawan ng bansa sa isang kompetisyon.

“Minsan magbubukas talaga tayo ng ibang chapter sa buhay natin and need mag-move on sa ibang bagay but sabi nga di ba once a Miss Philippines, always a Miss Philippines,” saad ni Marquez.

Bago napanalunan ang Reina Hispanoamericana, sinubukan muna ni Marquez na lumahok sa Binibining Pilipinas noong 2015 kung saan pumasok ito sa top 15.

Si Pia Wurtzbach ang kinoronahan noong Miss Universe Philippines na kalauna’y naiuwi rin ang mailap na Miss Universe title.