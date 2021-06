‘Name your price’: Karen Davila, inaming may mga nagtangkang suhulan siya

Mula sa Instagram ni Karen Davila



Hindi itinanggi ng sikat na brodkaster na si Karen Davila na makailang ulit na siyang inalok ng suhol dahil sa kaniyang propesyon bilang mamamahayag.

Sa vlog ng aktor at talent manager na si Ogie Diaz, ibinahagi ni Davila ang ilang karanasan kung saan sinubukan siyang bayaran sa gitna ng mga isyu na maaari nitong ungkatin bilang brodkaster.

Bagamat hindi nagpangalan, inamin ni Davila na minsan na siyang tinangkang suhulan sa gitna ng kontrobersya sa oil industry kung saan tinanong pa umano siya kung magkano ang kaniyang presyo kada buwan.

Pinangalanan pa umano ng nanunuhol ang presyo ng ilang mga brodkaster na pumayag makatanggap ng pera.

“May 'name your price.' Sinabi 'name your price kada buwan.' What? And nagbanggit ng ibang mga anchors like si ganito, ito presyo niya. Si ganon, ito presyo niya,” ani Davila.

Dinala pa umano siya sa isang restaurant upang alukin at sinabing wala namang makakaalam kung tatanggapin nito ang suhol.

Ngunit naging matigas si Davila sa kaniyang prinsipyo lalo pa’t naniniwala siyang malalaman iyon ng mga tao.

“It was an oil industry issue. Minsan magugulat ka na it's not the issues you think. Sabi, 'Karen, no one will ever know,’” pag-alala ni Karen.

“I said, 'I will know.' And I said it is not true that no one knows... People will always know,” dagdag pa nito.

Ayon pa sa journalist, mas maraming pagtatangkang manuhol sa radyo dahil sa komentaryo na nagagawa rito.



Ngunit sa kabila ng lahat alok sa kaniya, tahasang sinabi ni Davila na ni minsan wala siyang tinaggap na kahit sentimo sa kahit na sino.

“Ito po ang masasabi ko sa inyo na talagang with a straight face is, all the times na I have been offered I have never taken a single centavo in my life,” mariing pahayag ng brodkaster.

Paliwanag niya, wala umano siyang balak sirain ang reputasyon ng kaniyang trabaho at respetong natatanggap mula sa publiko.

“Ayoko babuyin 'yung propesyon ko. Hindi rin naman ako magiging ganito o rerespetuhin ng ganito kung kakalat din, 'Ay tumatanggap yan.' Kakalat yun e. Alam n'yo maliit ang Pilipinas, maliit ang news,” saad nito.

Kaya naman masakit umano sa kaniya kapag inaakusahan siyang “bayaran” ng ilang netizen lalo pa’t sa halos tatlong dekada niya sa media ay sinikap niyang iwasan ito.

“Kahit po bina-bash ako, tinitira ako. Masakit 'yun but no one can say na 'wow bayaran 'yan.' I'm being accused of that. That hurts me. It hurts me when you’ve made such an effort na huwag gawin 'yun, at 'yun pa ititira sa 'yo,” pag-amin ni Davila.

Sa nasabing vlog din itinanggi ni Karen na may namamagitang away sa kanila ng isa pang batikang mamamahayag na si Korina Sanchez.

Hindi rin aniya siya nakikipaglaban kay Sanchez lalo pa’t nauna na itong magkapangalan sa industriya bago pa man siya lumipat sa Kapamilya network.

Related video:

Watch more in iWantTFC