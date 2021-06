Karen Davila nilinaw na wala silang away ni Korina Sanchez

Mula sa Instagram nina Karen Davila at Korina Sanchez

Tinuldukan na ng brodkaster na si Karen Davila ang matagal nang isyu tungkol sa umano’y hindi maayos na ugnayan nila ng beteranang mamamahayag na si Korina Sanchez.

Sa vlog ng aktor at talent manager na si Ogie Diaz, itinanggi ni Davila na kinakalaban niya si Sanchez nang tanungin kung magkaaway ba ang dalawang kinikilalang brodkaster sa Pilipinas.

Dahil kapwa magkasama noon sa ABS-CBN, pilit na pinagtatapat ng maraming tagasubaybay ng balita ang dalawang batikang mamamahayag kaya tingin ni Davila dito nag-ugat ang usap-usapang pag-aaway nila ni Sanchez.

Ngunit ayon kay Karen na hawak pa rin ang ilang programa sa Kapamilya network, kilala na si Sanchez bago pa man siya lumipat ng Channel 2 noong 2001.

“I’d like to say it in the best way I could, Korina Sanchez was already an icon nung nagpunta po ako sa ABS. Lumipat po ako sa ABS in 2001, Korina Sanchez na po siya. Sikat na sikat na po siya,” paliwanag ng “Headstart” host.

“In other words, kailanman hindi po kami nagpantay.”

Dagdag pa niya, hindi rin siya ang susunod ng Korina ng Philippine media dahil ang kaya lamang umano niya maging ay ang sarili niya.

“Hindi po ako competitor ni Korina, or the next Korina. The only person I can be is Karen. That’s all I can say,” saad ng brodkaster. “And I think the reason that all these things came out in the past, is because people were pitting us against each other.”

Naging tapat naman ito nang aminin na hindi rin sila nabigyan ng pagkakataon sa ABS-CBN na maging malapit sa isa’t isa kaya marahil ay hindi sila nakikitang magkasama.

Ngunit paglilinaw niya, nagbabatian naman umano sila noon at marami na rin aniya siyang narinig tungkol sa pagiging mabuting kaibigan ni Korina.

“Well, ayoko namang magsinungaling. To be fair, there were periods in time naman na nagbabatian kami. Pero we didn’t have the opportunity kasi to really spend time together,” ani Davila.

"I wish Korina and I met at different circumstances that I got to know her because people tell me she’s such a good friend, a loyal friend to have.”

Matapos ang higit tatlong dekadang pagtatrabaho sa ABS-CBN, isa ang program ni Sanchez na “Rated K” sa naapektuhan ng ABS-CBN shutdown noong 2020.

Ngunit isang taon matapos ang pamamaalam nito, muling magbabalik si Sanchez sa ABS-CBN platforms dahil eere na ang “Rated Korina” sa A2Z Channel 11 at Kapamilya Channel.

Samantala, patuloy namang napapanood si Davila sa ilang news programs ng istasyon kabilang na ang “Headstart” at “The World Tonight” sa ANC.

