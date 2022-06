Retrato mula sa Department of Tourism-Davao Region at ODS Productions

Ibinida ng lokal na pamahalaan ng Island Garden City of Samal at regional na Department of Tourism (DOT) ang naggagandahang coral reef at marine life ng isla sa pamamagitan ng pistang idinaos noong Mayo 28 at 29.

Nakilahok sa Dive Festival l ang 70 na local at foreign open water divers, advanced open water divers, divemasters, at rescue divers, kung saan tinuklas nila ang mga bago at umuusbong na diving site sa isla.

Ayon kay Tanya Rabat-Tan, direktor ng DOT sa Davao Region, ang Samal ang nangungunang beach at diving destination sa rehiyon kaya nais nilang mas makilala ito sa bansa.

Ngayong binuksan na ang isla sa turismo sa kabila ng pandemya, umaasa ang mga taga-isla na ang Samal Dive Festival ang mag-aarangkada muli ng scuba diving operations sa lugar nila.

Bahagi ng "Summer Saya sa Isla 2022" ng Samal Island ang Samal Dive Festival at plano ng DOT at lokal na pamahalaang na gawin itong taunang aktibidad.

— Ulat ni Hernel Tocmo

