Kuwento ng hero dog na si Kabang paalala kung paano magmahal ang mga aso

Dalawang linggo matapos ang pagpanaw ng hero dog na si Kabang, inalala sa online program ng brodkaster na si Jing Castañeda ang epekto ng kabayanihan ng aso lalong lalo na sa mga kauri nitong “aspin” o asong Pinoy.

Sa panayam sa ilang guests sa show na pinamagatang “Remembering Kabang”, ikinuwento ng veterinarian na si Dr. Anton Lim na ang hindi mapapantayang kabayanihan ng aso at kung paano nito alagaan ang kaniyang mga tagapangalaga.

“ ’Yung heroism ni Kabang medyo hindi mapapantayan. Ibang level talaga siya. And even how she take cares of you. She is a special dog,” pag-alala ni Lim.

Namatay si Kabang noong Mayo 17 sa edad na 13 o katumbas ng 91 taon sa buhay ng tao, ayon kay Lim, na natutunan ring mahalin ang aspin dahil sa likas nitong lambing at pagkabibo, sa kabila ng kapansanan.

Pinatotohanan naman ito ng PAWS Shelter Manager na si Mitzi Cruz na inaming nagkaroon ng malaking epekto sa kaniyang buhay nang makita sa personal si Kabang.

“Dog lover na ever before then pero yung appreciation sa aspins came late,” ani Cruz na nag-aalaga rin ng mga aso at pusa na nasa senior age.

Ang kuwento umano ng nasabing hero dog ay nagpapakita na hindi masyadong napapahalagahan ang mga aspin kumpara sa ibang breed ng aso.

“Hearing Kabang’s story makes you think na ang mga aspin natin, they are underappreciated,” dagdag pa ni Cruz.

Ito aniya ang naging pinakamabilis na epekto ng istorya ni Kabang dahil matapos umano mag-viral ang nangyari sa aso, dumami rin ang mga aspin na na-rescue mula sa mga shelter.

“When her story broke, a lot of aspins were rescued from the shelters. There was a heightened appreciation for aspins,” ayon kay Lim.

Naiyak naman si Pawssion Founder Malou Perez nang makita si Kabang sa isang fundraising dahil sa kuwento nito.

Aniya, paalala si Kabang kung paano magmahal ang mga aso, kagaya ng aspin, na na-rescue.

“Ibang iba ang vibe ni Kabang. She's a reminder of how we should give. We should all be grateful,” pahayag ni Perez.

Umaasa siya na mararanasan din ng ibang mga tao ang pagmamahal na kayang ibigay ng mga alagang hayop.

“The rescued animals are so grateful and I hope more people would experience that kind of love,” saad ni Perez.

Samantala, hinihintay na lamang maisaayos ang mga permit sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City upang maitayo na ang estatwa ni Kabang bilang pagkilala sa kaniyang kabayanihan.

Kinilala ang aspin matapos itong lumundag sa harapan ng motorsiklong babangga sana sa dalawang batang babaeng tatawid ng kalsada noong 2012. Dahil dito, nasagasaan ang nguso ni Kabang.

