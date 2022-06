Siksik sa ka-cutean ang bagong ilalabas na Pokemon na papangalanang "Lechonk" - isang hog type na Pokemon. Nintendo UK

MAYNILA - Siksik sa ka-cutean ang bagong ilalabas na Pokemon na papangalanang Lechonk.

Meet Lechonk, the Hog Pokémon! 🐷



It may appear fat at first glance, but in reality, the Pokémon’s body is mostly muscle built by constantly walking around in search of food.



❤️💜 #ScarletViolet pic.twitter.com/sMnhPNRXUD — Pokémon (@Pokemon) June 1, 2022

Kasama si Lechonk -- na pinaniniwalaang hango sa salitang "litson" -- sa mga bagong Pokemon na lalabas sa Pokemon Scarlet at Violet, na kasama sa 9th generation ng mga larong ilalabas ng malaking game title.

Tampok na putahe sa Spain ang litson, na isa sa mga impluensiyang dinala ng mga Kastila nang sakupin nila ang bansa.

Viral sa microsite na Twitter ang pag-anunsiyo kay Lechonk, na may aabot sa higit 52,000 likes.

Maituturing "normal" type si Lechonk at may timbang na 22.5 pounds.

Mataba man sa paningin ng iba, punong-puno umano ang katawan nito ng mga kalamnan o muscle, ayon sa laro.

"It may appear fat at first glance, but in reality, the Pokémon’s body is mostly muscle built by constantly walking around in search of food," anila sa isang pahayag.

Bukod kay Lechonk, kasama sa ini-reveal na Pokemon sina Pawmi at si Smoliv.

Nakatakdang ilabas ang Pokemon Scarlet at Pokemon Violet sa Nintendo Switch sa Nobyembre 18.