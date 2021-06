Melai Cantiveros, may donut recipe para sa mga momshie

MAYNILA -- Isang recipe ang ibinahagi ni Melai Cantiveros para sa mga inang nais na magkaroon ng pagkakakitaan lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, ang muling nauusong classic old-fashioned donut o kilala rin bilang bicho-bicho o piniritong tinapay na pinagulong sa asukal ang itinuro ni Cantiveros sa mga manonood.

Muli itong sumikat dahil sa online dessert shops na nagbebenta ng malikhaing versions nito.

Sa mismong kusina ni Cantiveros ay itinuro niya kung paano ang simple at mabilis na paggawa ng donut gamit lang ang anim na sangkap -- harina, baking powder, evaporated milk, cooking oil, powdered sugar at vanilla flavoring.



"Don't forget to try this negosyo recipe. Baka kayo na ang susunod na maging donut queen sa lugar niyo. Malay niyo ito na pala ang susi sa inyong mas magandang buhay," ani Cantiveros.

Narito ang video ng paggawa ni Melai ng donut na maaring ibenta o pang-negosyo.



Watch more in iWantTFC

Sina Cantiveros at mga co-host niya na sina Karla Estrada at Jolina Magdangal ang mga bituin ng pelikula ng Star Cinema na "Momshies Ang Soul Mo'y Akin."

Ito ang unang pelikula nina Cantiveros, Estrada at Magdangal na magkakasama matapos magkatrabaho sa unang season ng “Your Face Sounds Familiar,” bago naging hosts ng “Magandang Buhay.”

Nagsimulang mapanood ang pelikula ng mga Momshies nitong Mayo 28 sa mga digital streaming platforms tulad ng KTX.ph, iWant TFC, TFC IPTV, Sky Cable PPV and Cignal PPV.

Related video:

Watch more in iWantTFC