Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Humanga ang netizens sa isang estudyante mula sa bayan ng Santo Tomas, Isabela sa pagpasa niya sa 7 universities abroad na may kasamang scholarship grant.

Kuwento ng Advance Montessori Education Center of Isabela student na si Benjamin Arches Baui, achiever na siya simula pagkabata kaya naman masaya siyang makapasa sa mga sumusunod na unibersidad.

Arizona State University

Bentley University

Merrimack College sa Massachusetts

Syracuse University sa New York

University of Arizona

Xavier University sa Ohio

Jacob University sa Bremen, Germany

"I've been an achiever since I was a kid, starting from kinder, elementary, junior high school up to senior high school po, I am an achiever po," sinabi ni Baui sa ABS-CBN Teleradyo.

Kwento ni Baui, pangarap na talaga nila ng kanyang ina na makapag-aral sa ibang bansa: "It all started with a vision, it all started in a dream."

"I doubted myself for the past two years kasi I think that I couldn’t do this. Nagkaroon po ako ng severe anxiety, that’s why I have a lot of plans, I started from plan A up to plan F,” ani Baui.

"Since I was a child, I always dream kung paano ako makakapag-aral abroad po also my mom also told me na she wants to pursue her studies abroad po but then again she never achieved it. She’s like hitting two birds with one stone po na I achieve my parent’s dream," dagdag pa niya.

Ayon kay Baui, napili niyang mag-aral ng kursong architecture sa Xavier University kung saan makakakuha siya ng P7 million worth ng scholarship grant.

Payo niya sa mga kapwa estudyante: "Don’t let your anxiety deter you on achieving your dreams, if you think that your dreams are tough, you’re even tougher." – Teleradyo, 31 Mayo 2022