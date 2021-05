Feeling Rabiya sa pagpapabakuna? Doktor sa Surigao City, nag-gown sa COVID vaccination

Nagsuot ng pulang gown si Dr. Juneth Ria Limgenco-Hipe, isang internist-rheumatologist, sa pagpapabakuna niya ng 2nd dose ng AstraZeneca vaccine sa Surigao City ngayong Sabado.

Isusuot niya sana ang gown noong nakaraang taon para sa anibersaryo ng Philippine College of Physicians CARAGA chapter, pero hindi na natuloy dahil sa pandemiya.

"I decided to wear a 'bakuna gown' in order to celebrate the 2nd dose of our vaccination. I am super pro-vaccine. We need to achieve herd immunity if we want to open the economy. We have lost friends, family members to this pandemic, vaccine will help us defeat this pandemic," kuwento ni Dr. Limgenco-Hipe sa ABS-CBN News.

March 14 nang matanggap ni Doc Juneth ang 1st dose niya ng bakuna at naka-semi-Filipiniana outfit naman raw siya.

"Yung 1st dose mild pain on injection site, medyo tired and some chills pero sandali lang. Nakapag-clinic pa din ako the following day."

Sa tala ng Department of Health o DOH, umabot na sa isang milyong Pilipino na ang nakatanggap ng 2nd dose ng COVID-19 vaccine sa bansa.

KAUGNAY NA VIDEO