Rabiya Mateo umaasang mapabilang sa teleserye bago matapos ang taon

MAYNILA — Matapos ang kaniyang Miss Universe journey, kaliwa’t kanang meet and greet events naman ang pinagkakaabalahan ni Rabiya Mateo habang nananatili pansamantala sa Amerika.

"I've seen lot of Filipinos who've supported me, who've voted for me to be in the Miss Universe... I think I can do a lot of things after my reign," aniya.

Sinusulit ni Mateo ang natitira niyang bakasyon sa Amerika. Northern California, Texas at New York ang kanyang next stops bago umuwi ng Pilipinas.

First on the list pag-uwi ni Mateo ay makasama ang ina at simulan na ang kanyang acting career.

"I and sir Jonas Gaffud, we've already talked to some of the media management and I might have a teleserye before the year ends, hopefully," sabi ng dalaga.

Pero hindi pa man pumapasok sa showbiz, may intriga na agad kay Mateo.





Palaisipan sa fans ang ginawang pagbura ng boyfriend niya na si Neil Salvacion ng kanilang photos sa Instagram. Nakadagdag pa sa espekulasyon ang ilang photos ng beauty queen kasama ang PBB ex-housemate na si Andre Brouillette sa Amerika.

Pero agad niya itong nilinaw.

Ni-repost ni Mateo ang photo nila ni Brouillette na nilagyan niya ng hashtags na #friends, #workmate, #NoMalice, at #ImNotAvailable.

Nagpalitan na rin ng komento sina Mateo at Salvacion at fina-follow pa rin nila ang isa't isa.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News