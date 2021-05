'Ingrata, user': Michael Cinco nagpatutsada sa Miss Universe Canada team

MAYNILA — Maaanghang ang mga salitang pinakawalan ng Dubai-based Pinoy fashion designer na si Michael Cinco laban sa ilang miyembro ng Miss Universe Canada organization, at maging sa kandidata nito.

Uminit kasi ang ulo ng designer matapos ang komento ni Miguel Martinez, miyembro ng PR team ng Miss Universe Canada, na "late" umano napadala ang gown sa kanila.

"The gown was sent late by Michael’s team and when it arrived none of them fitted," ani Martinez.

Hindi pinalampas ni Cinco ang komento.

Una, ayon kay Cinco, on time dumating ang mga gowns. Patunay dito ang ang mga pinadalang photos at videos na suot ni Miss Canada Nova Stevens ang gowns ilang araw bago ang events.

Pangalawa, wala raw katotohan na sinasabotahe ng team niya si Stevens. Katunayan, ginastusan pa ni Cinco ang pictorial ng kandidata sa iba't ibang lugar sa Dubai.

Pangatlo, wala umanong pakialam ang kahit sino kung damitan niya ang iba pang kandidata tulad nina Miss Romania, Miss Czech Republic, pati na si Miss Universe Andrea Meza ng Mexico noong prelims.

Rebelasyon ni Cinco, tatlong taon na niyang dinadamitan ang mga kandidata ng Canada nang walang bayad, at ni pasasalamat mula kay Stevens ay wala umano siyang natanggap.

Sa huli, tinawag niyang walang utang na loob at manggagamit ang kampo ni Stevens. Tigilan na anila ang pananamantala sa kabaitan at kabutihan ng mga Filipino designers.

"You don’t even pay the courier or any other charges. A SIMPLE THANK YOU NOTE FROM NOVA, YOU AND YOUR TEAM would have sufficed. But you don't have the grace and decency to do that. YOU ALL ARE UNGRATEFUL, VILE and professional USERS," patutsada ng designer.

Dahil naipit sa gitna ng isyu, nagsalita si Stevens. Bagama'y hindi niya sinagot ang mga isyu tungkol sa gown, nagpahayag ito ng papuri kay Cinco.

"This really hurts me because I have nothing but love for both parties... I just want you to know that gratitude will never diminish, and I have expressed that gratitude publicly and privately," anang Canadian beauty queen.

Sa aming panayam kay Martinez, pinanindigan niya ang kanyang mga pinost online pero may mensahe siya kay Cinco.

"I love you, sorry if I hurt you. Those were really mean words, like really mean. And hopefully we can mend this," sabi nya.

Bukod kay Cinco, naglabas din ng hindi magandang karanasan sa team ni Miss Canada ang isa pang Pinoy fashion designer na si Rian Fernandez, na nangyari naman noong 2018.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News