Bumaha ng lechon ngayong Linggo sa La Loma, Quezon City dahil sa pagdiriwang ng Lechon Festival.

Naglalakihang lechon ang ibinida ng mga lechoneros sa parada, kasabay ng init ng panahon at tindi ng sikat ng araw.

Pagarbuhan din ng mga float, pagalingan sa street dance gayundin sa lechon reinvention cook-off, at may konsiyerto pa ng banda.

IN PHOTOS: Celebration of Lechon Festival in La Loma, Quezon City pic.twitter.com/LQR4foSSkS